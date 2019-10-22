باحثة موسيقية: أغاني المهرجانات تصيب الجسم بالإعياء

قالت المطربة والباحثة الموسيقية سارة شوقي، إن أغاني المهرجانات تصيب الشخص بالإعياء، حال الاستماع لها لفترة طويلة والجسم يتأثر بها، وقد يتأثر أحد أجزاء الجسم التي لا تتناسب طاقته مع طاقة تلك الأغاني.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن تعرض الأطفال إلى تلك الأغاني، سيكون تأثيره السلبي أكبر من تأثيره على كبار السن، فهي لا تناسب أعمارهم تمامًا.



وأكدت في حوارها مع الإعلاميين أحمد خيري، ومها بهنسي، أن الكلمات السلبية ببعض الأغاني قد تؤثر على الشخص بشكل سلبي، في حالة ما إذا استمع إليها لفترات طويلة، لأن طاقة تلك الكلمات السلبية ستنتقل إليه، مثلما لو استمع الشخص إلى كلمات عن المخدرات لفترة طويلة، حتى ولو كانت الكلمات تتحدث عن محاربتها، فبمجرد تكرير الكلمة أكثر من مرة هو أمر سلبي.