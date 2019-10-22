مدرب أرسنال: كنا نسعى لتسجيل هدف في شيفيلد يونايتد

أبدى أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، خيبة أمله إزاء الهزيمة التي مني بها الفريق أمام مضيفه شيفيلد يونايتد صفر - 1 مساء الإثنين في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاءت الهزيمة في مباراة أمس أمام شيفيلد يونايتد، المشارك في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2007، لتحرم أرسنال من فرصة للصعود إلى المركز الثالث بجدول المسابقة.



يذكر أن شيفيلد وليفربول المتصدر هما الفريقان الأقل قبولًا للأهداف بين فرق الدوري حيث سكن شباك كل منهما حتى الآن سبعة أهداف فقط.

وقال إيمري عقب المباراة "كنا نستحق ما هو أفضل في المباراة، لكن المنافس هو الأقل قبولًا للأهداف في الدوري الممتاز، لذلك تصبح الأمور صعبة عندما يتقدم".



وأضاف "صنعنا ثلاث أو أربع فرص وكنا نسعى لتسجيل هدف كان سيمكننا من السيطرة على المباراة بشكل أفضل".