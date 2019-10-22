كاميرات مراقبة و"واي فاي" خدمات جديدة بمحكمة جنوب القاهرة

شهدت محكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حالة من الاستعدادات الأمنية في الشهر الأول من بداية العام القضائي، حيث انتشرت الخدمات الأمنية بمحيط المحكمة لفحص حقائب روادها وضبط الخارجين عن القانون.



وتبين وجود حملات من كبار المهندسيين وفني الصيانة في مختلف المجالات لفحص وصيانة الكهرباء وخدمات التليفونات الأرضي بالنيابات العامة، وذلك بحضور عدد من رؤساء النيابات الكلية برئاسة المستشار محمد بدوي، والمستشار محمد الطنباري.



كما تبين وجود حملات أخرى من هندسة تكنولوجيا المعلومات التي تفقدت خدمات الإنترنت وشبكات "الواي فاي" المدعمة لكاميرات المراقبة وتفريغها وصيانتها للعمل بشكل متكافئ خلال السنة القادمة.



وتم تزويد مختلف طرقات النيابات بكاميرات مراقبة حديثة، كما تم عمل شبكات اتصال داخلية للإنترنت بين كل نيابة كلية ونياباتها الجزئية لسرعة إنجاز القضايا وتخطي العقبات.



وشهدت المحكمة برئاسة المستشار صبحي اللبان، تنفيذ عدد من الخدمات مثل إمدادها بالعديد من المكاتب وتجهيز الغرف الفارغة وتزويدها بالموظفين الإدارين وسط انتشار الخدمات الأمنية داخل المحاكم وتزويد قاعات محكمة الجنايات بالعديد من الحراس لفرض السيطرة الأمنية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومنع عدم متبعي التعليمات والقواعد من دخول المحكمة.



وأعلنت المحكمة عدم اصطحاب الأطفال في قاعات المحكمة ومن أقارب المتهمين خلال متابعة سير التحقيقات معهم.