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حوادث

حبس 3 أشخاص ألقوا جثة صديقهم في الطريق بالشرقية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
حبس
حبس
سارة الوردانى
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قررت نيابة الصالحية العامة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين ألقوا جثة صديقهم في الطريق العام بعد أن لقي مصرعه إثر سقوطه في حفرة أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الصالحية، بالعثور على جثة ملقاة بالطريق، فانتقلت قوة من الشرطة برئاسة الرائد شادي الكفراوي، رئيس مباحث المركز، لمعاينة موقع البلاغ.

وتبين أن الجثة لمواطن يدعى "سعيد. ط" 50 سنة، مقيم بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق، وتبين وجود كدمات وكسور متفرقة بأنحاء جسده.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، تبين أن آخر مرة تمت مشاهدة المجني عليه فيها كان برفقة 4 من أصدقائه من نفس محل إقامته.

وبمواجهتهم اعترفوا باصطحابهم المجني عليه لمشاركتهم في عمليات حفر للتنقيب عن الآثار في إحدى مزارع الصالحية، وأثناء الحفر سقط داخل حفرة ولقى مصرعه في الحال، فاتفقوا على استخراج جثته وإلقائه في أحد الطرق خوفًا من كشف أمرهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق مع المتهمين، وأصدرت قرارها المتقدم.

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