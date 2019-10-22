حقيقة تغيير "مفتاح الحياة" بالأقصر لاعتباره "صليب" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد خيري، والإعلامية مها بهنسي، آخر ما نشره الإخوان من شائعات على السوشيال ميديا، وكان أبرزها شائعتا انتشار "الالتهاب السحائي" بالإسكندرية، وتغيير "مفتاح الحياة" بالأقصر لاعتباره "صليب".



وقال الإعلامي أحمد خيري، إن البلد يُمارس ضدها كل أشكال الكذب والخيانة، مؤكدًا أن الفرق واضح بين المعارض والخائن، فالثاني خطابه التحريضي واضح وصريح.



وأوضح "خيري"، أن التمثال تم إزالته نزولا على رغبة عالم الآثار زاهي حواس، عندما زار الأقصر، وطالب من المحافظ بدلًا من وضع شكل مقلد، يضع تمثالا فرعونيا أصليا.

وأردف:"الشائعات طلعت إنه شكل صليب، فأمر بإزالته".



من ناحية "أخرى"، أوضحت مها بهنسي، أنه في إطار التحقق مما نشر عن انتشار الالتهاب السحائي، في مدارس الإسكندرية، أجرى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جولات للتأكد من انتظام الدراسة.

