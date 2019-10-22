الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مصر

التخطيط: مصر من أوائل الدول المتبنية استراتيجية للتنمية المستدامة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية، حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على الدعم السياسى لهذه الاستراتيجية.

وأضافت أن مصر تبنت فى صياغة تلك الرؤية النهج التشاركي، بما يضمن مشاركة ما نطلق عليه "المثلث الذهبي للتنمية" من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة، ومن هنا كان التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية.

وأشارت الوزارة، خلال مشاركتها اليوم، بفعاليات المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية، إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.

ولفتت إلى أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول.

كما أشارت إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.

وحول دور الحكومة المصرية في مجال المتابعة والتقييم، قالت وزارة التخطيط إنه إيمانًا بدور المتابعة والتقييم في تحقيق التنمية المستدامة، فقد تبنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدة مبادرات وبرامج لضمان تحقيق السياسات لأهدافها، مشيرة إلى "المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي" كأول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بواسطة مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة إلكترونية وموضوعية، يستطيع من خلالها متخذ القرار متابعة أداء البرامج والخطط في كافة الوزارات والهيئات بشكل رقمي قابل للقياس.

وأضافت أن الوزارة قامت بإطلاق "المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة" من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة عملية التقييم على مستوى المشروعات التي تمول من الاستثمارات العامة، حيث تعد هذه المنظومة أحد أهم برامج المتابعة والتقييم التي أطلقتها الحكومة، حيث إنها لا تقوم بميكنة عملية إعداد الخطة والمتابعة فقط، وإنما تربط بين المشروعات التي يتم تنفيذها وأهداف وغايات التنمية المستدامة، مشيرة إلى العمل للانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلًا من موازنة البنود، مما سيسهم بصورة كبيرة في تحسين عملية المتابعة والتقييم، وكذلك زيادة الشفافية.

ونوهت بمبادرة "شارك"، التى تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها قريبًا بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتطبيقات التكنولوجية لخدمة عملية المتابعة والتقييم والتشاركية، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للمواطن تصفح ومتابعة المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، مما يعزز التواصل والمشاركة الاجتماعية وواقعية وموضوعية عملية المتابعة والتقييم.

موضوعات متعلقة

منذ نصف ساعة

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ضبط 22 إخوانيًا استغلوا حادث "شهيد الشهامة" لإثارة الفوضى (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت

منذ حوالي 23 ساعة

اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

بريطانيا ترفع حظر السفر لشرم الشيخ

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

الرئيس نيوز

"كالي" طفلة ولدت بوزن أقل من رطل لكنها تعيش بأعجوبة

التهديد الإيراني وطموح أردوغان.. أبرز عناوين الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء

خاص| 3 سيناريوهات لتعديلات الضريبة على السجائر أول نوفمبر

"تحصيل القيمة المضافة من المرشدين".. المالية تحسم غداً خضوع الشركات السياحية للضريبة

منوعات

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

شرطة جنوب إفريقيا تصادر 12 صندوقًا من عظام الأسود

كشكول

ننشر الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2019/2020

بالصور.. مذكرة تفاهم بين جامعتي "هليوبوليس" و"بيجاسو"المالطية

بالصور.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير استراليا بالقاهرة

الأعلى للأزهر: تغيير مسميات بعض المعاهد بـ3 محافظات

إسلام سياسي

إخواني يعترف بفبركة محادثات لتأجيج قضية محمود البنا (فيديو)

كيف تتحرك خلايا الإخوان في ألمانيا؟ (فيديو)

الانتحار والمخدرات والجنس المحرّم.. الانهيارات الأخلاقية تسيطر على شباب الإخوان

ضبط 22 إخوانيًا حاولوا استغلال "حادث محمود البنا" لأغراض إرهابية


زيت وسكر

إتاحة أراضٍ بمركز كفر الدوار لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

نائب رئيس”المجتمعات العمرانية الجديدة” يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ببدر

تعيين 269 شابًا بالقطاع الخاص في السويس

“التخطيط”: المنظومة الإلكترونية لتقييم الأداء الحكومي الأولى في تاريخ مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

علي الدين هلال يناقش مستقبل الليبرالية فى مصر بصالون علمانيون

عرض "لا تطفئ الشمس" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

الآن ناشرون وموزعون تصدر "أريد وطنًا" بالعربية

"الإعلام ومواجهة الشائعات" ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم

صفحتنا ع الفيس بوك