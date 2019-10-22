أسعار اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 22-10-2019

شهدت أسعار اليورو الأوروبي، أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 22-10-2019، حالة من الاستقرار في البنوك، وبلغ سعر اليورو الأوروبى، اليوم في البنك الأهلي المصري 17.91 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع قرشًا، ليسجل 18.13 جنيه، وانخفض سعر اليورو في بنك مصر، مسجلًا 17.90 جنيه للشراء، و18.13 للبيع.



وشهد سعر شراء اليورو فى بنك القاهرة 17.83 جنيه، و18 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف اليورو في البنوك المصرية، وفقًا للبنك المركزي المصري 17.82 للشراء، و17.96 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليورو، اليوم الثلاثاء، ببنك قناة السويس 17.93 جنيه للشراء، و18.08 للبيع.



ويرتبط سعر اليورو في مصر بسعر العملة الأوروبية الموحدة داخل البورصات العالمية للعملات، ويرتبط سعر اليورو الأوروبي داخل البورصات العالمية بسعر الدولار الأمريكي.