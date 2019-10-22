ضبط 22 إخوانيًا استغلوا حادث "شهيد الشهامة" لإثارة الفوضى

تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من رصد محاولة جماعة الإخوان الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية، لتأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين وتأجيج مشاعر المواطنين والتحريض ضد الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة.

وقالت "الداخلية"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه أمكن تحديد 22 إخوانيًا قائمين على هذا التحرك وضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على ملصقات إثارية، إسبراي، أسلحة بيضاء، طبنجتي صوت، ورشاش صوت، بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم، خلال جلسة محاكمته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات.