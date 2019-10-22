شاهد.. مراسم تنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، لقطات حية من المراسم الاحتفالية في القاعة الرئيسية "ماتسو نو ما" داخل القصر الإمبراطوري.



وسيتم اتباع نفس الإجراءات التي اتبعت في المرة الأخيرة التي أقيمت فيها هذه المراسم في عام 1990.



وشهدت اليابان، اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب إمبراطورها الجديد، ناروهيتو، بحضور وفود من 195 دولة، وسط طقوس تاريخية تبدأ باعتلاء العرش ثم بتسيير موكب احتفالي وتنتهي بصلاة.

