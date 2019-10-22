"بايونيرز" تكلف "فينكورب" لإعداد القيمة العادلة لأسهمها وشركاتها التابعة

قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إنه تم تكليف شركة فينكورب للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والشركات المستهدفة بعروض الشراء.



وبحسب "بايورنيرز"، تتضمن الشركات المستهدفة بعروض الشراء (الجيزة للمقاولات، والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان، والصعيد للمقاولات، والقاهرة للإسكان، والكابلات الكهربائية).



وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وليد ذكي، إن مجلس الإدارة قرر تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات، لافتًا إلى أن لجنة الاستثمار بالشركة أوصت بزيادة نسب الاستثمار في بعض الشركات التابعة المقيدة حتى نسبة 90% من رأسمالها.



وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز حصول شركته على موافقة الجهات الرقابية في مصر للانتهاء من إجراءات تقسيم الشركة القابضة.



وأفاد في ذلك الوقت بأن الشركات المستهدف الوصول إلى نسبة تملك 90% من أسهم رأسمالها، هي كل من الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والتي نمتلك مع مجموعة مرتبطة نسبة مساهمة في رأسمالها بنحو 44.59 %، والمستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 45.41 %.



وقال: "نمتلك نحو 38.16 % في أسهم رأسمال المتحدة للإسكان والتعمير، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 55.74 %، كما نمتلك في أسهم رأسمال الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري نسبة 34.26 %، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية تقدر بنحو 52.32 %".



وتابع: "تملك بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مع مجموعتها المرتبطة نحو 80.58 بالمائة في أسهم رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 9.42%، كما تمتلك حصة في أسهم رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية بنحو 68.15 5 وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 21.85 %".



ويبلغ رأسمال بايونيرز 4.6 مليار جنيه، موزعًا على 936.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.