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اقتصاد

تباين أداء بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.16% و0.27 % على التوالي، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية 0.13%.

وتصدر قطاع التأمين التراجعات، ليهبط بنحو 1.9%، فيما تصدر قطاع النفط والغاز الارتفاعات بنمو نسبته 2.34 بالمائة.

وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 10%، فيما تصدر سهم "أم القيوين" القائمة الخضراء مُرتفعًا بنحو 10%.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 56.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1545 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.3 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.33 مليون دينار مُتراجعًا 0.14%، بينما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 16.35 مليون سهم مُرتفعًا 1.21%.

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