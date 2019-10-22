أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر

شهدت أسعار الذهب في الصاغة، اليوم الثلاثاء 22-10-2018، حالة من الاستقرار داخل الأسواق، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بين 671 و673 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 575 و577 جنيهًا.



وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 بين 767 و769 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا تراوح بين 5368 و5384 جنيهًا.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 بين 703 إلى 705 جنيهات، وعيار 14 سجل سعرًا يتراوح بين 447 و449 جنيهًا، وعيار 12 من 383 إلى 385 جنيهًا.



يذكر أن أسعار الذهب تراجعت عند تسوية تعاملات أمس اليوم الإثنين، مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة وسط ترقب مزيد من الوضوح بشأن المفاوضات التجارية إضافة لمسألة البريكست.



وتتزامن الخسائر في المعدن مع الأداء المسطح للدولار الأمريكي، بالإضافة لإقبال المستثمرين على الأصول الخطرة مثل الأسهم.



ويأتي أداء المعدن النفيس وسط ترقب ما ستؤول إليه الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين، لكن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، ذكر أنه ليس بالضروري إبرام صفقة أولية في الشهر المقبل.