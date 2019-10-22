تراجع محدود لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو طفيف، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع بعض الأسهم القيادية بالسوق.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 05. 0%، بما يعادل 7.35 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 14171 نقطة.



كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 01. 0%، بما يعادل 04. 0 نقطة ليسجل مستوى 536 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه، من خلال التعامل على نحو 34.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 899 صفقة شراء وبيع.



كانت مؤشرات البورصة قد شهدت تراجعًا لدى تعاملات أمس الإثنين، نتيجة المبيعات الواضحة للمصريين وبعض من العرب.