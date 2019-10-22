إصابة شخصين في حادث على طريق الواحات الصحراوي

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، أعلى طريق الواحات الصحراوي.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ومنع الشلل المروري.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

