الأسد لـ"أردوغان": "أنت لص"

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لص.. وسرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض، وعندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا".



كما قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الأسد قام بزيارة مفاجئة للخطوط الأمامية في ريف إدلب.



ونشرت الرئاسة السورية تدوينة عبر موقعها الإلكتروني، أرفقت فيها صورة للرئيس السوري، محاطًا بعدد من الجنود.