تراجع جماعى بالبورصة القطرية

هبطت بورصة قطر في التعاملات الصباحية لتداولات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي للقطاعات.



وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.15% إلى النقطة 10396.58، ليفقد 119.66 نقطة عن مستويات أمس الإثنين.



وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 39.83 مليون ريال، وزعت على 13.87 مليون سهم، بتنفيذ 868 صفقة.



وتراجع قطاع الصناعة 1.92%، متأثرًا بهبوط 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع، تقدمها الأسمنت الأكثر انخفاضًا بـ4.33%.



وكانت "الأسمنت الوطنية" قد أعلنت أمس الإثنين عن القوائم المالية للربع الثالث من 2019، إذ تقلصت أرباحها بنسبة 41.9 بالمائة عند 29.28 مليون ريال، وسجلت في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري أرباحًا بقيمة 129.42 مليون ريال، بتراجع 40.9%.



وانخفض البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.03%، لتراجع عدة أسهم أبرزها الوطني– أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 1.13%، متصدر قيم التداول بـ7.11 مليون ريال.



وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم الإجارة القابضة القائمة الخضراء بـ1.31%.