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حوادث

"الاتجار بالبشر" و"كتائب حلوان" أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، وأبرزها الحكم على 6 متهمين كونوا عصابة للاتجار في البشر، ومحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

- "كتائب حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، من عناصر "كتائب حلوان".

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضموا لها، وحازوا أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

- عصابة للاتجار في البشر

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، اليوم، الحكم على 6 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل، والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية.

وذكر قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

- محاكمة متهمين باستعراض القوة والقتل

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، محاكمة المتهمين باستعراض القوة وقتل آخر بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 277 لسنة 2019 جنايات ثالث أكتوبر، أنّ المتهمين "سالم.س"، 58 عامًا، مقاول، "سيد ح. أ" شهرته "سيد الحرامي"، "رائد. ع"، هارب، استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم "عبدالرازق. ر"، "صبحي. م"، والمجني عليه المتوفى "على. ج"، و"محمد ح. م" في منطقة التشاجر بقطعة أرض بالكيلو 35 طريق الفيوم الصحراوي، للخلاف بينهما حول السيطرة على أعمال المقاولات والحراسة بها.

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