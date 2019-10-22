القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة ثقافية لتنمية الوعى الثقافى لدى الجماهير؛ فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ويستطيع المشتركون فى المسابقة الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عليه على رقم (16886) بنظام الاستعلام الصوتي بسعر المكالمة العادية، اعتبارًا من اليوم وحتى 5 نوفمبر المقبل، وستقدم جوائز قيمة للفائزين.