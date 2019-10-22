أسعار النفط تهبط بسبب مخاوف الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي مما قد يضر بالطلب ليغطي على بعض بوادر التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 0.2 % إلى 58.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بينما نزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 12 سنتا ما يوازي 0.2 % إلى 53.19 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وإن المفاوضين من البلدين يعملون على بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.

وكتب بنك إيه. إن. زد في مذكرة "يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين".