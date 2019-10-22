صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي حول ارتباط أمن الخليج بأمن مصر

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه أمس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حول ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وقالت صحيفة "النهار" الكويتية، في المانشيت الرئيسي لها بصدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (السيسي: أمن الخليج مرتبط بأمننا القومي)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا في الوقت نفسه، بالدور المهم الذي تقوم به الكويت، في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إن الرئيس السيسي، أكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتي، وما تتميز بها من خصوصية، مشددا على حرص مصر على التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصة من خلال التعاون مع الصندوق السيادي الكويتي.

من جانبها، قالت صحيفة "الأنباء"، تحت عنوان (السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري)، إن الرئيس السيسي، شدد على ارتباط أمن الخليج، بالأمن القومي المصري، معربا في الوقت نفسه، معربا عن تحياته الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وخالص تمنياته له بموفور الصحة والعافية.

وأضافت أن رئيس الوزراء الكويتي، سلّم الرئيس السيسي رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، تضمنت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقل له تحيات الأمير وولي العهد، وتمنياتهما للشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار.

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، في عنوانها الرئيسي في صفحتها الأولى، تحت عنوان (السيسي: للكويت دور مهم في مواجهة تحديات الأمة)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بالدور المهم الذي تقوم به الكويت في مواجهة تحديات الأمة العربية، مجددًا تأكيده ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأضافت أن الرئيس السيسي أشاد كذلك بمتانة العلاقات المصرية - الكويتية وقوتها، وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص القاهرة على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الصُّعُد، فيما ثمَّن رئيس الوزراء الكويتي، دور مصر المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الوطن العربي واستقراره، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.

من جهتها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (السيسي: دور الكويت مهم في مواجهة التحديات العربية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بالدور المهم، الذي تقوم به الكويت في مواجهة تحديات الأمة العربية، مشددا على ارتباط أمن الخليج، بالأمن القومي المصري.

وأضافت أن الرئيس السيسي، شدد على متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالاضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية الى مصر.

أما صحيفة "القبس"، فقالت تحت عنوان (الرئيس المصري: أمن الخليج من أمن مصر)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا في الوقت نفسه بدور الكويت المهم في مواجهة تحديات الأمة العربية، ومشددا على عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية.

وفي السياق ذاته، أبرزت الصحف الكويتية الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والكويت، خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى مصر، ومن بينها اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022، وأخرى لتمويل مشروق طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار.