التعليم تخصص 5% من وظائف التعليم لذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخصص نسبة 5% من الوظائف المتاحة للتعليم حاليًا لصالح ذوي الإعاقة.



وأكدت الوزارة أنه تمت مراعاة تكافؤ الفرص، وسوف تتم إتاحة نسبة من الوظائف المعلنة لذوي الإعاقة طبقًا للقواعد والشروط الحاكمة لذلك.



وأتاحت الوزارة التسجيل للمتطوعين وهم من يرغبون بالعمل في أيام محددة بالحصة بدون أجر داخل النطاق الجغرافي التابع لهم.



وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت مشروع البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية لمعاونة الباحثين عن فرص عمل طبقًا للشروط والأحكام وللاطلاع على النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار.