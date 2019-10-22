الهجرة: برامج معتمدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تنفيذ عددًا من البرامج المعتمدة في عدد من المحافظات الأكثر تصديرا لهذا النوع من الهجرة، وذلك في إطار العمل وفقا لرؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الهجرة غير الشرعية.



وأوضحت الهجرة أن تلك البرامج التدريبية تأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022، "مصر تنطلق" في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقًا للبرامج المعتمدة لدى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.



في السياق ذاته، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، أن البرامج التدريبية ترتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية ضمن برنامج عمل الحكومة، على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية؛ والذي ناقشه البرنامج الرئيسي الأول "الاستقرار الأمني".



وأضاف سليمان أن البرنامج الفرعي العاشر يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن المؤشر الخاص باستكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر هذا النوع من الهجرة والمؤشر الخاص باستكمال برامج توعية للشباب، برامج التوعية الأسرية، برامج الفرص البديلة الإيجابية، وكذلك برامج ريادة الأعمال.



وتابع سليمان أن برنامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية، جاء في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة "وحدة التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 "، وأنه سيتم الانتهاء من التدريب المهني والتدريب على ريادة الأعمال لـ 275 شابًا في محافظة بني سويف، كما يتم الإعداد لتنفيذ تدريب مهني وحرفي وتوعية بريادة الأعمال لـ 275 شابًا أيضًا من أبناء محافظة الغربية.