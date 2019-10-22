لأول مرة فى غزة.. مدرسة لتعليم الرقص (فيديو)

بثت فضائية "الغد" تقريرًا عن مدرسة خاصة لتعليم رقص الهيب هوب، لأول مرة في قطاع غزة، فرغم أن هذا الفن غربي وبعيد عن ثقافة الفلسطينيين إلا أنهم يمارسونه، بهدف الوصول للعالمية.



ويحاول القائمون على مدرسة CampsBreakerz تسليط الضوء على معاناة سكان القطاع من خلال هذا الفنِ وبعض رقصاته.



وقال أحمد الغريز، أحد مؤسسي مدرسة "كامبس بريكرز"، إنهم أنشأوا الفريق في 2014، موضحًا أن اسم المدرسة يشير لكسر الصعوبات، كما أنهم استخدموا عروضهم عن الفقر وجدار الفصال العنصري وحقوق المرأة والحروب وانقطاع التيار الكهربائي.