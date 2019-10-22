إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم فى بنى سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام كافيتريا السوهاجي في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء.



وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة "معتز قناوي أنور"، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه "إسلام"، 30 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"هاني صبحي أنور"، 35 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمدينة 6 أكتوبر.



كما نقلت سيارات الإسعاف "عمرو صبحي أنور"، 40 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمد خليفة علي"، 37 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وكلاهما مقيمان بمحافظة قنا، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.