مسؤولان قبرصيان يؤكدان موقف بلادهما الداعم للفلسطينيين

أكد مدير المكتب الدبلوماسي الرئاسي في قبرص كيرياكوس كوروس، ومديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية القبرصية كريستينا رافتي، موقف بلادهما الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، وفق قرارات الشرعية الدولية.



جاءت تصريحاتهما خلال لقاءين منفصلين جمعهما مع سفير دولة فلسطين لدى قبرص جبران طويل.



وتبادل السفير طويل خلال لقائه المسؤول القبرصي وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجزيرة، وأهمية إيجاد آلية لتقديم المساعدة لهم، ولتذليل العقبات التي يواجهونها، حيث وعد كوروس بمراجعة الموضوع مع الجهات المختصة.



واستعرض في لقائه مع الدبلوماسية رافتي آخر المستجدات على الساحتين الدولية والمحلية، والوضع في فلسطين، والممارسات والضغوطات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.