روسيا تطور أول صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام

أعلن مالك شركة التطوير الخاصة لاروس أوليغ لاريونوف أنه في روسيا، من المخطط إنشاء مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام مماثلة لتلك التي لدى SpaceX علاوة على ذلك، يمكن أن تحلق المركبة إلى الفضاء بالفعل في عام 2020.



وقال: "سيتم إطلاق هذا الصاروخ على ارتفاع يتراوح بين 120 و130 كيلومترًا وهو ضروري لاختبار ما يسمى بالهبوط الديناميكي".



وأضاف لاريونوف أنه من المخطط إطلاق صاروخ، ثم تحليقه والهبوط، في الوقت نفسه، يمكن إطلاق صاروخ بطول 17 مترًا من مقطورة سيارة ثقيلة، في الجاذبية الصفرية، من المخطط استخدام مضخات كهربائية لضخ الوقود.



حاليا، يجري العمل على محركات الصواريخ، وتم إنشاء عدد من العينات التجريبية بقوة دفع 20 كيلوغراما على بيروكسيد الهيدروجين والوقود النفاث.