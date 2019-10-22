الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان بينهم شقيقان من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، احمد خالد اللحام (25 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد سليمان الشاعر (19 عاما)، من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، والشقيقين حيان إبراهيم طقاطقة (32 عاما) ورداد (29 عاما)، من قرية ام سلمونة جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر عبد الرحمن واوي من قرية بيت سيرا غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزل واوي وعبثوا بمحتوياته قبل أن يتم اعتقاله ونقله لأحد مراكز التوقيف.