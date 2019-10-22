قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،، إن المكسيك تعتزم الامتثال لمذكرة اعتقال وتسليم أوفيديو غوزمان لوبيز، نجل إمبراطور المخدرات المدان خواكين "إل تشابو" غوزمان.



وردا على سؤال ما إذا السلطات المكسيكية ما تزال مصممة على القبض على غوزمان الأصغر، العضو في أكبر منظمة لتهريب المخدرات في العالم "سينالوا كارتل"، بعد إخفاقها في ذلك الأسبوع الماضي، لوبيز أوبرادور، قال "بالطبع.. طالما لا يتم تعريض السكان للخطر".



في محاولة فاشلة يوم الخميس، أُجبر الجيش المكسيكي على إطلاق سراح غوزمان الأصغر بعد القبض عليه في مدينة كولياكان شمال غربي البلاد لأن أعضاء الكارتل ردوا باجتياح الشوارع وإطلاق النار من أسلحة عسكرية.



ولفت الرئيس إلى أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 16 آخرون بجروح في العملية التي تم إلغاؤها لإنقاذ أرواح المدنيين والعسكريين.



وأصدرت الولايات المتحدة طلبا لتسليم غوزمان الأصغر، البالغ من العمر 29 عاما، في عام 2018، وفقا للحكومة.



وذكر لوبيز أوبرادور أن إدارته ستواصل مكافحة الجريمة من خلال التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل وتعزيز التعليم.