مروحية حربية روسية تهبط في قاعدة أمريكية سابقة بالرقة

هبطت طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، على أرضية مطار "الطبقة" العسكري الواقع في محافظة الرقة بشمالي سوريا، والذي كان في السابق يضم قاعدة عسكرية أمريكية.

وقال أحد ضباط الجيش السوري "إن الإرهابيين دمروا مدرج المطار العسكري، ولم يقم الأمريكيون الذين جاءوا بعدهم بإعادة بناء أي شيء، في حين يعكف العسكريون السوريون حاليا على رفع الأنقاض وإزالة بقايا المعدات المدمرة".

وتتولى حاليا قوات تابعة للجيش السوري ومفارز للقوات الحليفة له تأمين مرافق القاعدة الجوية التي كان مسلحو تنظيم "داعش" قد استولوا عليها عام 2014 إلى أن طردتهم منها عام 2017 "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل الولايات المتحدة، وبقيت مدينة "الطبقة" وسائر محافظة الرقة لأكثر من عامين تحت سيطرتها، وظهرت في المطار قاعدة عسكرية أمريكية.