الجيش اليمني يتقدم ميدانيًا ويحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

أعلن الجيش اليمني عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة العربية الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران"، و"معتق"، و"العتم"، و"العريشة"، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.

وسيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية، بالتزامن كثفت مدفعية الجيش الوطني، قصفها لمواقع وتعزيزات الميليشيا، في المنطقة ذاتها.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة.