الصين وفرنسا تؤكدان أهمية التعاون في الشؤون الدولية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية متعددة الأطراف.

وقال ماكرون - خلال لقائه وانغ في العاصمة الفرنسية (باريس) وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم - "إن الرئيس الصيني شي جين بينج قام بزيارة دولة ناجحة إلى فرنسا مارس الماضي، حيث توصل زعيما البلدين إلى أرضية مشتركة مهمة حول تطوير العلاقات الثنائية، وإن بلاده ترغب في تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية متعددة الأطراف مع الجانب الصيني".

وأعرب وانغ عن ترحيب الصين بزيارة ماكرون المقررة في وقت لاحق، مؤكدا أنها تمثل اتصالا استراتيجيا مهما بين دولتين كبريين، ودائمتي العضوية في مجلس الأمن، وممثلتين للحضارتين الشرقية والغربية.

وفي سياق منفصل، قال وزير خارجية الصين - في كلمة أمام حفل افتتاح الحوار الحضاري الصيني الفرنسي في باريس - إن البلدين خلقا ثقافة واسعة وعميقة كممثلين مهمين للحضارتين الشرقية والغربية.. مشيرا إلى التاريخ الطويل للتبادلات الثقافية بين الدولتين والتقدير والتعلم المتبادلين بينهما عبر مئات السنين، ليصبحا نموذجا للتفاهم والتواصل بين الحضارات المختلفة.

وأضاف وانغ أن العالم يشهد حاليا تغييرات غير مسبوقة، ويجب على الصين وفرنسا كحضارتين كبيرتين أن يكون لديهما سعة أفق لا حدود لها، لتعزيز الحضارة الإنسانية بقيم المساواة والتسامح والتعاون إلى الأبد.