بوتين يستضيف أردوغان لبحث العدوان التركي على سوريا

يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لعقد محادثات بشأن مستقبل العملية العسكرية التركية في سورية اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن ينتهي سريان هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة.



وتسعى الولايات المتحدة، وهي حليف لتركيا تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لمنع تقدم تركيا في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرقي سورية، بعد انسحاب القوات الأمريكية.



وانتهى سريان وقف إطلاق النار، الذي كان مدته 120 ساعة، فجر اليوم الثلاثاء.



وذكر الكرملين في بيان أن محادثات بوتين وأردوغان ستركز على "إعادة الوضع لطبيعته" في شمال شرقي سوريا.



وتفيد تقارير بأن المحادثات ستعقد في مدينة سوتشي بجنوب روسيا.



يشار إلى أن العدوان التركي، الذي بدأ في وقت سابق من الشهر الجاري بالقرب من حدود البلاد، يستهدف المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، الذين تزعم تركيا دعمهم للإرهاب.



وتسعى الجماعات الكردية إلى إقامة دولة ذاتية الحكم تحت اسم كردستان في مناطق بسوريا وتركيا والعراق.



وعارضت روسيا، العدوان التركي، على الأراضي السورية.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قبل يوم من اجتماع بوتين وأردوغان إن التوغل التركي مكّن الإرهابيين من الهرب من الاحتجاز، مما أثار مخاوف من إمكانية عودة هؤلاء المتشددين إلى بلدانهم، بما في ذلك روسيا.