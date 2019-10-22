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مصر

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 29

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 22 29
شبين الكوم 21 29
طنطا 21 28
دمنهور 20 27
الإسكندرية 21 27
بلطيم 21 27
مطروح 22 26
السلوم 21 26
سيوة 21 28
بورسعيد 22 26
دمياط 22 26
الزقازيق 21 29
الإسماعيلية 20 29
السويس 20 29
العريش 20 26
رفح 20 26
رأس سدر 22 31
نخل 13 27
نويبع 24 30
طابا 22 27
كاترين 14 25
الطور 22 30
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 33
مرسى علم 24 32
الفيوم 21 29
بنى سويف 21 29
المنيا 19 30
أسيوط 20 30
سوهاج 20 32
قنا 21 34
الأقصر 21 35
أسوان 23 36
أبوسمبل 24 36
الوادى الجديد 23 34
شلاتين 26 34
أبورماد 26 33
حلايب 28 32
رأس حدربة 28 32.

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