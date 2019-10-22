اندلاع أعمال عنف في بوليفيا بسبب نتيجة الانتخابات الرئاسية

اندلعت في أنحاء مختلفة من بوليفيا فجر اليوم الثلاثاء أعمال عنف شملت إضرام حرائق في مبان وصدامات مع قوات الأمن وعمليات نهب وتخريب، وذلك بعد نشر نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلن مرشح المعارضة عدم اعترافه بها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية ومراسلو وكالة فرانس برس.



وفي سوكري، العاصمة الدستورية، أضرم حشد من الناس النار في مبنى المحكمة الانتخابية بالمقاطعة، في حين دارت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في كل من لاباز وبوتوسي، بينما تعرض مقر الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في أورورو للنهب.



وأشارت النتائج الأولية إلى أنه مع فرز 2ر95% من الأصوات، حصل موراليس على 9ر46% من الأصوات، تلاه الرئيس السابق كارلوس ميسا بنسبة 7ر36%، حسب صحيفة "لا راثون" اليومية.



ومن شأن التقدم بفارق 10 % أن يمنح موراليس الفوز بشكل صريح دون الحاجة إلى جولة الإعادة في 15 ديسمبر.



وكانت النتائج الرسمية قد أشارت إلى احتدام المنافسة بين موراليس وميسا بحصول كل منهما على 42% مع فرز 64% من الأصوات.



وأعرب ميسا يوم الاثنين عن مخاوفه من أن الحكومة ربما تتلاعب في نتائج الانتخابات للحيلولة دون إجراء جولة إعادة بينه وبين الرئيس الحالي إيفو موراليس.



ويسعى موراليس، وهو أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين، للحصول على فترة رئاسة رابعة، وهو أطول الرؤساء بقاء في السلطة في تاريخ البلاد.