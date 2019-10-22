الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

منظمة الدول الأمريكية تبدي قلقها لتحوّل نتيجة انتخابات بوليفيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عبّر مبعوثو منظمة الدول الأمريكية لمراقبة الانتخابات في بوليفيا، اليوم الثلاثاء، عن "قلقهم العميق ودهشتهم" إزاء التحوّل الفجائي وغير المبرّر في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي بات شبه محسومًا فيها أنّ الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس سيفوز بها من الدورة الأولى.

وقال المراقبون في بيان إنّ "بعثة منظمة الدول الأميركية تعرب عن قلقها العميق ودهشتها للتغيّر الجذري الذي يصعب تفسيره في اتّجاه النتائج الأولية التي نشرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع".

وكانت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات والتي نشرت في فجر أمس الاثنين أظهرت أن موراليس تصدّر الانتخابات لكنّه لم يتمكّن من جمع الأكثرية اللازمة للفوز من الدورة الأولى وبالتالي سيتعين عليه خوض دورة ثانية ضدّ مرشّح المعارضة كارلوس ميسا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل أبشع جريمة قتل ارتكبها نقاش فى حق طفلته

منذ حوالي 20 ساعة

اتفاقات «مصرية- كويتية» بمليار دولار لتنمية سيناء

منذ يوم

حبس سنة وغرامة 5 آلاف.. تعديلات قانون العقوبات لحفظ حق النفقة

منذ 18 دقيقة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدرب طلابها على التفاعل مع أنشطة المؤسسات المالية المحلية والعالمية

ads

الصور

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

الأكثر قراءة

هجوم إخوانى على «جو شو»: يسعى للمال والشهرة

هاني شاكر: "لن يحصل حمو بيكا على تصريح بالغناء طالما أنا موجود"

"عيب كده".. مشاجرة بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب طلعت زكريا

هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا

أيام زمان

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

أخصائى تغذية: 12 بيضة مسموح بتناولها يوميًا

إطلاق "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى بالجامعة العربية

الرئيس نيوز

هيلاري كلينتون تسخر من رسالة ترامب إلى أردوغان

أمطار في القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الصباح لمدبولى: الكويت تقف إلى جانب مصر لحماية أمنها واستقرارها

وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا

منوعات

"نتفليكس" تقترض مليارى دولار لمواجهة الخدمات الجديدة

كتاب جديد يحذر: "الفاتيكان على حافة الإفلاس"

نفوق 55 فيلًا بسبب الجفاف فى زيمبابوى

استطلاع 62% من النمساويين يتخذون موقفا سلبيا للتعايش مع المسلمين

كشكول

اليوم.. بدء فعاليات المرحلة التجريبية للخدمات الذكية بجامعة حلوان

اليوم.. "الإعلام ومواجهة الشائعات" ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم

شاهد.. عرض فيلم لطلاب الأزهر فى معهد العلوم الإسلامية

أول تعليق لـ"التعليم" علي شكوي مشاركة الطلاب في نظافة مدارسهم

إسلام سياسي

ترامب: "الأكراد ليسوا ملائكة" .. والجنود الأمريكيين سيبقون في سوريا

مقتل 15 شرطيا و8 مسلحين فى اشتباكات عند نقطة تفتيش بأفغانستان

صوفيون يضربون "شاب سلفى" سب أحد شيوخ التصوف - فيديو

كواليس زيارة مفتى الجمهورية وشيخ مشايخ الصوفية لـ«ضريح البدوى»


زيت وسكر

الصناعات المعدنية والهندسية” تعلن رفضها تصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب

شاهد.. رئيس الصرف الصحي: سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويًا

انفوجراف.. تعرف على الاجراءات والاوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

تأثير القلق المستمر على مرضى السكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
غسان شربل
العهد والحكومة والحزب ورسائل الخيبة
يوسف إدوارد
توطين صناعة الحوار
المزيد

الثقافة

علي الدين هلال يناقش مستقبل الليبرالية فى مصر بصالون علمانيون

مناقشة "قصة لم ترو بعد" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

عرض "لا تطفئ الشمس" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

الآن ناشرون وموزعون تصدر "أريد وطنًا" بالعربية

صفحتنا ع الفيس بوك