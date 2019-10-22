زلزال قوته 5.5 يضرب قبالة غربي اندونيسيا

هز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة قبالة مقاطعة سومطرة الغربية في غرب إندونيسيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية.



وصرح جيان جيانانجار، وهو مسؤول في الوكالة الإندونيسية، عبر الهاتف، بأن الزلزال وقع عند الساعة 06:49 صباح اليوم الثلاثاء.



وأشار المسؤول إلى أن شدة الزلزال التي تم الشعور بها كانت من 2 إلى 3 على مقياس "شدة ميركالي المعدل".



وأوضح المسؤول أن هزة ارتدادية بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر تبعت الزلزال حيث وقعت عند الساعة 07:03 صباحا.



ولفت إلى أن الهزتين لم تسببا بوقوع موجات مدية "تسونامي" ولم ترد حتى الآن تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات.



وتعد إندونيسيا من المناطق المعرضة للزلازل باستمرار كونها تقع في منطقة تسمى "حلقة النار في المحيط الهادئ".