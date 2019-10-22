أفغانستان والصين وباكستان يبدأون تدريب الدبلوماسيين الشباب

بدأت اليوم الثلاثاء ورشة عمل لبناء الإمكانيات تستمر 10 أيام، لدبلوماسيين شباب من أفغانستان والصين وباكستان، تماشيا مع قرار تبنته الدول الثلاث من أجل دعم عملية السلام في أفغانستان.



ويشارك في ورشة العمل هذه للدبلوماسيين الشباب، 8 صينيين و6 أفغان و23 باكستانيا.



ويتوقع أن يتم تنسيب المشاركين في ورشة العمل في مشاريع مختلفة على الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وفي وزيرستان الشمالية جنوب غرب باكستان، وفي معبر تورخام على الحدود بين باكستان وأفغانستان.



وهذه الورشة هي نتيجة الجولة الثالثة للحوار بين وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان، والذي عقد الشهر الماضي في إسلام آباد.



قال سكرتير الخارجية الباكستاني سهيل محمود خلال مراسم افتتاح الورشة إن الحوار الثلاثي هام لدفع تحقيق الأهداف المشتركة في السلام والأمن، والتجارة والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الترابط والرخاء بالمنطقة.



وأضاف أن الاتصالات بين شعوب الدول الثلاث ظلت تتعزز، وسيلعب المزيد من التواصل بين دبلوماسيي هذه الدول دورا في المجال السياسي والدبلوماسي، لتعزيز الثقة والتفاهمات المتبادلة بين الأطراف الثلاثة.



وقال محمود إن الحوار الثلاثي بين وزراء الخارجية له أبعاد عديدة، وهو جزء من صورة شاملة أكبر لدفع التبادلات الرسمية وغير الرسمية بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.