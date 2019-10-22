أوكرانيا وأستونيا يناقشان زيادة التعاون الدفاعي

اجتمع وزير الدفاع الأوكراني أندريه زهورودنيك اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الأستوني جوري لويك لمناقشة زيادة التعاون في مجال الدفاع الوطني والأمن السيبراني.



وأكد الجانبان على الحاجة إلى زيادة التعاون في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان على موقعها على الانترنت.



وخلال المحادثات، شكر زهورودنيك الجانب الأستوني على مساعدة أوكرانيا في تعزيز قدرات قواتها المسلحة.



وقال زهورودنيك إن "أستونيا شريك موثوق وصديق لأوكرانيا. إنها دولة تدعمنا سياسيا وفي مجال الدفاع على حد سواء. ونحن نأمل في تعزيز التعاون الدفاعي بين بلدينا".



وأعرب لويك عن أمله في استمرار التعاون الفعال والمتبادل المنفعة بين وزارتي الدفاع.