علي الدين هلال يناقش مستقبل الليبرالية فى مصر بصالون علمانيون

يحل الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي ووزير الشباب الأسبق٬ ضيفا في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ على صالون علمانيون٬ في لقاء مفتوح تحت عنوان "مستقبل الليبرالية في مصر".



تعتبر الليبرالية هى الفلسفة الاجتماعية للطبقات التجارية والصناعية الرأسمالية، وهى أيضًا الفلسفة التى وصلت عن طريقها هذه الطبقات البرجوازية إلى السلطة السياسية، وقامت بتحرير الفرد من كل القوى والسلطات التحكمية ولليبرالية تعريفات عديدة، ولكن يتفق جميع الليبراليون على نقطة جوهرية أساسية، وهي أن حرية الفرد تعد أهم الطموحات السياسية والاقتصادية والمجتمعية لهم، وتسعى الأفكار الليبرالية إلى تعزيز حرية الفرد في جميع المجالات؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.



انتقلت الأفكار الليبرالية لمصر فى القرن التاسع عشر؛ حينما تبنت تجربة بناء الدولة الحديثة فى عهد محمد علي عن طريق البعثات والاهتمام بالعلوم والبناء الشامل بمختلف المجالات وبروز أبناء عصر البناء الحديث لمصر مثل رفاعة وتبنيه لقضايا الحرية والتحديث الفكري والبناء المعرفي لبلده بتلك المرحلة وتبين أن الفكر الليبرالي في مصر اختلف عن أوروبا، وكان في مصر نتاج حركة اجتماعية وصراع طبقي بين الإقطاع والبرجوازية وبالتدريج ظهرت في مصر أشكال اقتصادية رأسمالية دخلت في صراع مع الإقطاعية وبنمو الرأسمالية تكونت أفكار ليبرالية بدأت تخوض صراع ضد الأفكار الإقطاعية القديمة.