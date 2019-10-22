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عالم

كوريا الجنوبية تفتتح معرضًا للدفاع البحرى

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
كوريا الجنوبية تفتتح
كوريا الجنوبية تفتتح معرضًا للدفاع البحرى
وكالات
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قالت البحرية الكورية الجنوبية إن معرضا واسع النطاق للدفاع البحري افتتح في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وتُعرض به مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع البحري الحديثة من حولي 160 شركة كبرى حول العالم.

من المقرر أن يستمر المعرض الدولي لصناعة الدفاع البحري MADEX 2019 حتى يوم الجمعة في مركز بيكسو للمعارض بمدينة بوسان الساحلية. وقامت البحرية الكورية بالتخطيط لهذا الحدث مع كل من مجلس بلدية بوسان والاتحاد الكوري للتجارة الدولية.

وتشارك حوالي 160 شركة كبرى من 11 دولة في معرض هذا العام لعرض أنظمة الدفاع البحري الحديثة، بالإضافة إلى معدات ملاحة واتصال وأمان متنوعة. وستقوم الشركات بتركيب حوالي 380 كشكا للترويج لمنتجاتها وذلك وفقا لما ذكرته البحرية.

وأوضحت البحرية أنه على هامش المعرض، ستنعقد الكثير من الاجتماعات والندوات التي من المخطط أن يشارك بها 80 شخصية عسكرية رئيسية وخبراء من 26 دولة.

وأضافت أنه من المقرر أن يعقد مسؤولون من البحرية لقاءات ثنائية مع نظرائهم من 21 دولة.

وقال مسؤول في البحرية "من المتوقع أن يمثل المعرض فرصة للشركات للترويج لمنتجاتها وللمسؤولين لتعزيز التبادل في مجال الأمن البحري مع الدول الحليفة."

وأضاف "من المتوقع إجراء حوالي 180 اجتماعا للأعمال أثناء المعرض، وهذا من شأنه أن يعزز صادراتنا من معدات الدفاع لتصل إلى 300 مليون دولار."

يذكر أن معرض MADEX للدفاع يعقد مرة كل عامين منذ تم افتتاحه للمرة الأولى عام 2001.

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