رئيس الوزراء كوريا الجنوبية يغادر إلى اليابان

غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي البلاد متجها الى اليابان لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو على متن الطائرة الأولى للقوات الجوية والتي أقلعت من مطار سيئول بمدينة سيونغنام جنوب العاصمة سيئول صباح اليوم الثلاثاء.



ويخطط رئيس الوزراء خلال زيارته إلى اليابان والتي ستستمر لمدة 3 أيام، للتركيز على دوره لوضع نقطة تحول في العلاقات المتأزمة بين كوريا الجنوبية واليابان والتي دامت لأكثر من عام إلى الآن.



وسيحضر رئيس الوزراء "لي" حفل تنصيب الإمبراطور الياباني في "كوكيو" - موقع إقامة الإمبراطور - في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.



ويتركز الاهتمام على محادثات "لي" مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المخطط عقدها يوم الخميس 24 أكتوبر.



وتعد المحادثات أول حوار بين قادة البلدين بعد عام واحد تقريبا من إصدار المحكمة الكورية الجنوبية حكما ضد الشركات اليابانية التي جندت عمال كوريين قسرا في عهد الاستعمار الياباني في شبه الجزيرة الكورية.



ومن المخطط أن يسلم " لي " خطاب الرئيس مون جيه إن لرئيس الوزراء، وأن ينقل إرادته في تحسين العلاقات بين البلدين. ويتوقع أن تستغرق المحادثات حوالي 10 دقائق أو أكثر.



ويقول المراقبون أنه من الصعوبة بمكان إجراء النقاش بتفاصيل دقيقة، غير أن " لي " قد يسعى لتهيئة الأجواء لعقد حوار بين مون وآبي في المستقبل.



ومن المنتظر أن يحضر " لي " قبل محادثاته مع آبي، مأدبة عشاء يقيمها رئيس الوزراء يوم 23 أكتوبر.



ومن ضمن جدول أعمال "لي" لقاء مع طلاب جامعات يابانيين في جامعة كيئو يوم 23، للاستماع الى أراء الشباب اليابانيين في القضايا المتعلقة بين البلدين.



وخلال يومي 23 و24، سيجتمع "لي" مع عدد من السياسيين اليابانيين ورجال الأعمال قبل أن يعود إلى الوطن مساء يوم 24 أكتوبر.