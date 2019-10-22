هيونداى موتور تكشف النقاب عن إعلان تشويقى لشاحنة هجينة

كشفت شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، عن إعلان تشويقي لشاحنة كبيرة الحجم تعمل بوقود الهيدروجين أمام افتتاح معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في الأسبوع القادم.



وأطلقت هيونداي على الشاحنة الهجنية اسم "نبتون إتش دي سي-6(HDC-6 Neptune)" وهي جزء من هدفها طويل الأجل المتمثل في إدخال شحنتها الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية في سوق السيارات التجارية المستقبلية الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة.



وقالت هيونداي إنها تعتزم الكشف عن الشاحنة الهجينة أثناء معرض أمريكا الشمالية للسيارات المقرر عقده في 28 أكتوبر الجاري في مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات في أتلانتا بالولايات المتحدة.