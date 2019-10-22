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محافظات

بالصور.. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تعامدت الشمس، صباح اليوم الثلاثاء، وتحديدًا فى تمام الساعة 5.50 دقيقة صباحًا والتى استمرت لنحو 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل بأسوان، وتتم هذه الظاهرة مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة.

وحرص العديد من السائحين وزوار محافظة أسوان، على حضور تعامد الشمس على تحت شعار "مصر الأمن والأمان"، حيث وصل عددهم نحو 4500 سائح أجنبى وزائر مصرى.


وتحدث هذه الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس، وتستمر لمدة 20 دقيقة.

وشارك فى احتفالات تعامد الشمس خلال هذا العام 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة، وهم: أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادي الجديد.

من جانبه؛ أكد محافظ أسوان، أنه نظرًا للحضور السياحى والجماهيرى الكبير لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبوسمبل تم نقل هذا الحدث العالمى الفريد على شاشة عملاقة تم وضعها أمام المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة التعامد لجميع الحضور بعيدًا عن التزاحام والتكدس وهو الذى تزامن مع تقديم فقرات فنية للفرق المشاركة فى الفعاليات بساحة المعبد ليستمتع بذلك السائحين والزائرين.

وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات التنظيم والتأمين لتحقيق السيولة فى دخول وخروج المعبد، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى داخل صحن المعبد وقدس الأقداس وهو الذى لاقى إرتياحًا من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.

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