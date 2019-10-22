الإسكندرية تستضيف ورشة عمل بين شركات السياحة ونظيرتها القبرصية

أكد محمد عزت نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من المتوقع أن تستضيف الإسكندرية أعمال ورشة العمل بين شركات السياحة ونظيرتها القبرصية التى من المرجح أن تنعقد خلال شهر ديسمبر المقبل، خاصة أن الأمور حاليا متاحة لشراكات اقتصادية بين البلدين، فى ظل الاتفاقيات التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي.



وأضاف عزت فى تصريحات خاصة أنه تم الاتفاق مع الجانب القبرصى أثناء زيارة وفد مدينة باڨوس القبرصية إلى مدينة الإسكندرية على تنظيم ورشة عمل بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها القبرصية للاتفاق على شكل البرامج السياحية التى ستقدم من الجانبين، وأوجه التعاون بينهم.



الجدير بالذكر أن فوج سياحي قبرصى يضم 500 فرد من بينهم 100 فرد يمثلوا الوفد الرسمى لعمدة مدينة باڤوس القبرصية قد زار مدينة الإسكندرية لبحث التعاون بين المدينتين.