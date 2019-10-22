أهالى منطقة إمبابة يشتكون من الانقطاع المتكرر للمياه

اشتكى أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، من الانقطاع المتكرر للمياه، الأمر الذي يعرضهم للكثير من المشاكل، وتعطيل مصالحهم.



وقال أحمد منصور، أحد قاطني المنطقة: "المياه تنقطع بشكل مستمر ولساعات طويلة طوال اليوم وقد لا نجد شربة الماء بسبب هذا الانقطاع المتكرر".



وأضافت حسناء السيد: "تقدمنا بشكوى لشركة المياه ولكن دون جدوى، وانقطاع المياه عنا يعد كارثة، فقد تتعطل جميع أعمالنا بسبب ذلك وقد نفشل في الخروج للعمل أو تحضير الطعام".



وتابع محمود أحمد 37 سنة: "جميع الأهالي متضررين من الانقطاع المستمر للمياه، فالأمر أصبح بالنسبة لنا كارثة".



وأوضح محسن سليمان: "انقطاع المياه المستمر جعلنا نعيش في قلق دائم، خاصة أننا لا نعرف متى تنقطع ومتى يتم إعادتها مرة أخرى لذا نعيش في حالة ترقب".