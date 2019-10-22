مصرع طفل سقط من الطابق السابع فى المرج

لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية بشارع سيد حمادة بمنطقة المرج، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد أبو العطا رئيس مباحث المرج، مفاده سقوط طفل من الطابق السابع بشارع سيد حمادة بمنطقة المرج.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين سقوط الطفل "مازن. خ" عمره 4 سنوات من أعلى الطابق السابع، وعلى الفور تم نقله للمستشفى، ودلت التحريات أن والدى الطفل تركوه بمفرده في الشقة، وبعد نوبة بكاء شديدة توجه للبلكونة وسقط من أعلاها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.