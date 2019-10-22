التحقيق مع شاب بتهمة ابتزاز فتاة على "فيس بوك"

تجري الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، تحقيقات موسعة مع شاب، بتهمة إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقيامه بوضع صور فتاة؛ لابتزازها والتشهير بها.



واعترف المتهم "س.ح" بارتكابه الواقعة؛ بهدف الحصول على مبالغ مالية من الفتاة.



يشار إلى ضبط الأجهزة الأمنية في قسم شرطة المرج لشابٍ، وذلك بعد ورود بلاغا من والد فتاة، مفادها قيام المتهم "س.ح"، ومقيم بمنطقة المرج، دائرة القسم، بابتزاز نجلته عبر إنشائه حسابا على موقع "فيس بوك"، وقام بوضع صور تخصها؛ بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المناسبة تم التوصل للمتهم والقبض عليه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.