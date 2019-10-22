القبض على خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة بالقاهرة الجديدة

تمكن رجال مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من القبض على خادمة سرقت مبالغ مالية ومشغولات من مخدومتها في القاهرة الجديدة.



كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من "ي. ن."، 29 سنة، موظفة، باكتشافها كسر نافذة شباك غرفة النوم وسرقة 46 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول ماركة سامسونج من داخل الغرفة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 84237 لسنة 2019م جنح القسم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها "س.م "، 28 سنة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية داخل الشقة سكنها، اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها مستغلة طبيعة عملها كخادمة طرفها، واستولت على المسروقات، وأضافت بفتحها شباك غرفة النوم وبعثرة محتوياتها لإبعاد الشبهة عنها، والإيهام بارتكاب أحد الأشخاص الواقعة.



تم بإرشادها العثور على مشغولات ذهبية عبارة عن "خاتم دبلة، سلسلة، 3 حلقان وشاشتين LCD، جهاز تكييف"، وأقرت بشرائها من متحصلات الواقعة.



باستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمتها بالسرقة، وبالعرض على اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تحرر عن ذلك محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.