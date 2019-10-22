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عالم

سعود الحجيلان: اتحاد نقابات آسيا وإفريقيا يدافع عن حقوق العمال بالقارتين

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
جريدة الدستور
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قال سعود الحجيلان، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا، إن الاتحاد يدافع عن حقوق العمال، ويمد يد التعاون لجميع المنظمات النقابية في القارتين، بهدف رفع المستوى المعيشي العاملين بهما وتحقيق الضمان الوظيفي، مشيراً إلى أن الاتحاد سوف يقدم عدد من المشروعات التي تصب في صالح العمال.

وأضاف "الحجيلان"، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد أيضًا سوف يعقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من الحكومات في قارتي آسيا وإفريقيا، من أجل تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والكيانات العمالية لتوفير سبل عمل إيجابية للعمال في قارتي آسيا وإفريقيا، علاوة على القيام بجولات تفقدية لعدد من المصانع للاستماع لمطالب العاملين بها والعمل على إنهاء أي مشكلات تواجه العمال.

وأكد "الحجيلان"، أن العمل النقابي العمالي في الوطن العربي يعاني بشدة من الجمود بسبب انتشار احتكار بعض الجهات له، وعدم الاستماع للعاملين في مختلف القطاعات "الحكومية والخاصة" وتجاهل الكثير من مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن الاتحاد يفتح أبوابه أمام جميع المنظمات النقابية العمالية.

يذكر أن الاتحاد يضم ممثلي 25 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا، ويتكون المجلس التنفيذي للاتحاد من: سعود راشد الحجيلان الرئيس من دولة الكويت، أحمد خميس عبدالله نائب الرئيس من اتحاد نقابات النفط في العراق، شعبان خليفة حسان الأمين العام رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص مصر، مروان فياض من الاتحاد العام للنقل لبنان، لغظف سنقاري عضو المجلس التنفيذي – من الفدرالية المورتانية للطاقة، وسليمان موسى السرياني عضو المجلس التنفيذي من اتحاد النقابات المستقلة بالأردن، ومحبوب حسيني عضو المجلس التنفيذي- اتحاد نقابات باكستان الفدرالي، وسبأ تيسير حسن من الائتلاف النقابي الفلسطيني، وتم اختيار وليد عليق رئيس نقابة توتال لبنان، وخالد عبدالله الطاحوس عضو نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء من الكويت، ومحمد حردان إبراهيم رئيس الاتحاد النوعى لمياه الشرب والصرف الصحى "مصر" منسقين دوليين للاتحاد الدولى لنقابات آسيا وأفريقيا، وفاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للضرائب المصرية "مصر"، سكرتارية المرأة بالاتحاد الدولي للنقابات آسيا وإفريقيا.

ويدافع الاتحاد الدولى لنقابات آسيا وإفريقيا عن مصالح العاملين بالقارتين بصفة خاصة وعمال العالم بصفة عامة، يعتبر نفسه جزء من الحركة العمالية العالمية التى لا تنفصل مصالحها عن مصالح الحركة العمالية فى القارتين، ويناضل الاتحاد جنبا إلى جنب مع الاتحادات العمالية المستقلة الأخرى وعموم الحركة العمالية فى القارتين، حتى تتوحد صفوف الطبقة العاملة من أجل مصالح المجتمعات وحقها فى توفير الأمن والحرية والرفاه الاقتصادى والاجتماعى.

ويهدف الاتحاد إلى العمل على جعل العمالة تحتل صميم السياسات الاقتصادية واستحداث شراكات مع كافة الدول والهيئات الاقتصادية الفاعلة الوطنية ومتعددة الجنسيات وبصفة خاصة حقوق العاملين فى سلاسل التوريد.

ويكافح الاتحاد من أجل العمل على تحقيق التقارب الفعال بين السياسات الوطنية والدولية للوصول إلى عولمة عادلة ومنصفة بغية المضى قدما نحو المزيد من الاحترام لكرامة الإنسان والازدهار العالمى من أجل تلبية احتياجات الشعوب والأسر والمجتمعات المحلية فى قارتى آسيا وإفريقيا والمساعدة على تعزيز وتحقيق التقدم فى مجال العدالة الاجتماعية من أجل تحقيق العمالة الكاملة ولضمان التنمية المستدامة.

سعود الحجيلان، سياسي ونقابي كويتي، يرأس الحركة الشعبية الوطنية الكويتية، وكان قد أسّس في العام 2017 اتحاد العاملين في القطاع الخاص الكويتي، وهو ابن القيادي النقابي الكويتي راشد فلاح الحجيلان، الرئيس السابق للاتحاد العام لعُمّال الكويت.

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