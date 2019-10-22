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مصر

"أفيت لتكنولوجيا الطيران" تتعاقد مع 23 شركة عالمية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة، عن توقيع شركة"أفيت" للمعلومات وتكنولوجيا الطيران بقيادة اللواء عبدالحميد علام، عقد شراكة مع 23 شركة عالمية وبنسبة 50 % من صافي الأرباح مع هذه الشركات، وذلك في إطار حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على تطوير شركة أفيت للمعلومات، باعتبارها أحد أهم الشركات العاملة بمنظومة الطيران المدني.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة أفيت قد تعاقدت في مجال أنظمة الطيران المدني مع شركتي "سياتا وكلينز ايروسبورت"، وفي مجال الشبكات تم التعاقد مع شركة "سيكو"، وفي مجال الخوادم والتخزين تم التعاقد مع شركة "اتش دي" و"اي بي ام" و"ديل"، وفي مجال أجهزة الطابعات تم التعاقد مع شركتي "إتش دي" و"ليونفو"، وفي مجال أنظمة التيار الخفيف تم التعاقد مع شركات "هني ويل" و"بوش" و"سامسونج" و"اكسيس"، كما تم التعاقد مع شركة "أوراكل"، و"مايكروسوفت" في مجال انظمة erb تم التعاقد مع شركات "سامسونج و"ال جي" و"فيلبيس" في مجال شاشات العرض.

جدير بالذكر، أن وزارة الطيران المدني تشهد خلال الأونة الأخيرة العديد من الانجازات والافتتاحات الإنشائية العملاقة، وعلى أسها افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية ومبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، فضلًا على زيادة منظومة التأمين بكافة المطارات التابعة للوزارة بأحدث الأجهزة والمعدات وكاميرات المراقبة أسوة بكبريات المطارات العالمية، والاستمرار في تطوير وتحديث أسطول شركة مصر للطيران ورفع كفاءة التشغيل بمطار القاهرة الدولي.

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